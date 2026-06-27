ＮＨＫ「のど自慢」が２７日、２月に異例の中止となった米子大会の再開催の模様が放送された。土曜日の午前中という異例の時間で「のど自慢」が放送された。２月７日に米子市で予選会が行われ、５６６組から２０組が選ばれたものの、翌日の２月８日が「予想を遥かに超える大雪」が米子市を襲いまさかの中止に。ナレーションによると「出場者が決まってからの中止は例外中の例外でした」という。そして５月に改めて本選が開催