FC東京は27日、2選手の移籍を発表した。モンテディオ山形に期限付き移籍していたMF寺山翼(26)が完全移籍に移行、同じくファジアーノ岡山に期限付き移籍していたDF白井康介(32)が完全移籍に移行する。寺山は順天堂大から21年に加入。山形では25年よりプレーし、昨季のJ2では15試合に出場して3得点を決めていた。また今年の百年構想リーグでは20試合(2得点)に出場していた。白井はこれまで湘南、愛媛、札幌、京都、そして23年