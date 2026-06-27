奈良クラブは27日、奈良クラブユースに所属するMF濱名元希(17)とプロ契約を締結したと発表した。濱名は2008年7月29日生まれの17歳。福島県出身だが、高校年代から奈良のアカデミーに入団した。今年は百年構想リーグで10試合に出場。2試合でスタメンも経験した。3月には26-27シーズンのトップチーム昇格を内定させていた。身長167cmのドリブラーは「現状に満足せず、結果というところに常にこだわりプレーします。そして奈良