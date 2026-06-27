開催：2026.6.27 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 8 - 0 [アストロズ] MLBの試合が27日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとアストロズが対戦した。 タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するアストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティで試合は開始した。 3回裏、さらにキャッチャーが悪送球でタイガース得点 DET 1-0 HOU、3番 ケリー