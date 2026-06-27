開催：2026.6.27 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 6 - 1 [Dバックス] MLBの試合が27日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとDバックスが対戦した。 レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するDバックスの先発投手はザック・ゲーレンで試合は開始した。 1回表、2番 ヘラルド・ペルドモ 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでDバックス得点 TB 0-1