警察によりますと、26日の午後４時50分ごろ、山形県上山市矢来四丁目地内の路上で、歩いて下校していた女子生徒が、見知らぬ男からスマートフォンのカメラを向けられる事案が発生したということです。 【男の特徴】年齢50歳から70歳くらい身長165センチメートルくらい体格やせ型頭髪黒髪短髪服装灰色系半袖Ｔシャツ、カーキ色長ズボン警察は「登下校や外出の際には、できるだけ複数行動を心掛け、少