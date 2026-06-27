開催：2026.6.27 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 1 - 2 [フィリーズ] MLBの試合が27日に行われ、シティ・フィールドでメッツとフィリーズが対戦した。 メッツの先発投手はザック・ソーントン、対するフィリーズの先発投手はザック・ウィーラーで試合は開始した。 1回表、3番 ブライス・ハーパー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒ