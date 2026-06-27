南陽市によりますと、27日の午前8時45分ごろ、市内の小滝地内の旧小滝小学校の近く、県道山形南陽線上でおよそ体長1メートルくらいのクマ1頭が目撃されたということです。 市は「付近の方や通行される方は、十分にご注意ください」と注意を呼びかけています。