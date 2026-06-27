リンクをコピーする

● 6月30日 ―――――――――――――― ◆コード 銘柄名公開市場業種 ネイス東証グロースサービス業 【事業内容】 子ども向け体操教室の運営（直営およびフランチャイズ方式）および、 児童発達支援・放課等デイサービス施設の運