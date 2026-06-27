アイドルグループ・モーニング娘。’26を卒業した牧野真莉愛（25）が27日、自身のインスタグラムを更新。今後の活動について言及した。【写真】「とっても素敵」「健康的ー！」美スタイルまぶしいビキニ姿の牧野真莉愛文書を投稿。「自分の今後の活動について、皆様にお伝えしていませんでしたが、これからも芸能活動を続けてまいります」と伝え、「引き続き、牧野真莉愛の応援お願い致します」と呼びかけた。牧野は、2001年