俳優の松田翔太（40）が27日までに自身のインスタグラムを更新。俳優の浅野忠信（52）との2ショットを披露した。「先日、ミラノのラルフ ローレン パラッツォで披露された、2027年春夏メンズコレクション『ドリーム・レーサーズ』に出席させて頂きました」とミラノ・ファッションウイークを訪れたと報告。紺のジャケット、グレーのパンツ、白のシャツ、ネクタイ姿の自身と、紺のストライプのスーツに白のシャツ、黒のネクタイ