森保一監督が一番、心の底から信頼しているのが、堂安律（28）だろう。【貴重画像】“可愛すぎる”年上インフルエンサー妻とのラブラブツーショット、超大物芸能人と写った“ド派手な披露宴”、試合中に激怒している様子も…この記事の写真を一気に見る東京五輪を戦うU24日本代表を立ち上げた時、森保監督がチームの攻撃の軸に置いたのは三笘薫ではなく、堂安だった。その信頼の証は背番号10を任せたことからもうかがえる。