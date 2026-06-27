ヨーロッパ諸国などで検討が進んでいるアメリカのIT企業に対するデジタルサービス税について、アメリカのトランプ大統領は26日、導入する国からの全ての輸入品に100％の関税を課すと警告しました。トランプ大統領は26日、SNSに「多くのヨーロッパ諸国がアメリカ企業に対するデジタルサービス税の導入を議論し、一部は導入寸前だ」と述べました。その上で、導入する国からの全ての輸入品に対し、100％の関税を課すと警告しました。