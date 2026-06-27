台風7号は、27日昼過ぎから夜のはじめごろにかけて東海地方に最接近する見込みで、土砂災害などに警戒が必要です。台風7号・8号の「ダブル台風」接近で、東海地方は26日夜、強い雨が降りました。降り始めから27日午前9時までの雨の量は、三重県尾鷲市で313.5ミリ、熊野市で288.5ミリなどとなっています。東海3県でこれまでにケガ人は確認されていませんが、三重県では熊野市で山の斜面が崩落したほか、名張市と伊賀市では倒