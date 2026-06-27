日本人モデルが注目を集めている。ガールズグループHearts2Heartsの新曲『Lemon Tang』のミュージックビデオに男性主人公として登場し、話題となっている。【画像】Hearts2HeartsのMVに登場した日本人モデル最近公開されたHearts2Heartsの新曲『Lemon Tang』のミュージックビデオで、日本人モデルのセナは男性主人公として登場した。セナは今回のミュージックビデオで、爽やかな夏の雰囲気を盛り込んだストーリーの中心人物として