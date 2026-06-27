小学生に体当たりして転倒させ、ケガを負わせたとして、横浜市の会社員男性が6月中旬、傷害の疑いで神奈川県警に逮捕された。報道によると、男性は5月26日朝、神奈川県大和市内の歩道で、通学中の小学2年の女児に体当たりをして転ばせ、ケガをさせた疑いが持たれている。小学校の教員の間では「黒マスクのぶつかりおじさん」として知られており、男性は容疑を認めているという。駅や路上で、故意に他人へ体当たりする、いわゆる「