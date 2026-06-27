夏のワクワク気分を盛り上げてくれる限定チロルチョコが登場します。チロルチョコから、夏祭りをテーマにした「祭りだ！ごえんがあるよ〈袋〉」が2026年7月6日（月）より全国で発売。屋台の人気スイーツであるチョコバナナをイメージした味わいと、夏祭り仕様のかわいいパッケージが魅力です。見て楽しい、食べておいしい、この季節だけの特別な一袋をチェックしてみましょう♪ 夏祭りをイメージ