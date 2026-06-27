◇米男子ゴルフ下部ツアーメモリアル・ヘルス選手権第2日（2026年6月26日米イリノイ州パンサークリークCC＝7258ヤード、パー71）第2ラウンドが行われ、53位から出た石川遼（34＝CASIO）は5バーディー、2ボギーの68で回り、通算7アンダーの38位に浮上した。同じく53位スタートの杉浦悠太（24＝フリー）は69で回り、6アンダーで順位は変わらなかった。71の大西魁斗（27＝フリー）は2アンダーで予選落ちした。