＜メモリアル・ヘルス選手権2日目◇26日◇パンサー・クリークCC（イリノイ州）◇7258ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの第2ラウンドが終了した。【写真】石川遼の独特すぎる練習法“竹ぼうき素振り”53位から巻き返しを狙った石川遼は10番からスタート。13番でバーディを先行させると、16番でも伸ばした。18番から1番にかけて連続ボギーを喫したが、2番で約4メートル、6番で約1メートルを沈めてバーディ。最終9