歌舞伎俳優の市川新之助さんが新潟県長岡市を訪れ、本格デビュー10年を迎えた新潟県のブランド米・新之助のプロモーション動画の撮影に臨んだ。 ■市川新之助さんが『新之助』をPR！ 6月20日に長岡市を訪れたのは、県のブランド米『新之助』のアンバサダーを務める歌舞伎俳優の八代目・市川新之助さんだ。 暑さに強く、大粒で豊かな甘みが特長の『新之助』。 一般販売開始10年を迎える中、『新之助』