◇米男子ゴルフツアートラベラーズ選手権第2日（2026年6月26日米コネチカット州TPCリバーハイランズ＝6844ヤード、パー70）第2ラウンドが行われ、20位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は6バーディー、3ボギーの67で回り、通算6アンダーで首位と10打差の27位となった。32位で出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は2バーディー、2ボギーの70で回り、2アンダーの55位。60をマークしたスコッティ・シェフラー（30＝米国