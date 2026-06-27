歌手・タレントのマルシア（57）が26日、自身のインスタグラムを更新。初孫（2）との2ショットを公開した。【写真】「かわいい女の子ですね」2歳孫娘と“ピンク尽くし”の2ショットを披露したマルシア元夫・大鶴義丹（58）との間に生まれた長女・弥安さんが2022年に結婚。23年8月に第1子が誕生し、マルシアにとっては初孫となった。まもなく3歳を迎える孫娘について、「毎日少しずつ成長していく姿に、驚いたり、笑ったり、