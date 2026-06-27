◇米女子ゴルフツアー全米女子プロ第2日（2026年6月26日米ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）7打差の19位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が1イーグル、4バーディー、1ボギーの67で回り、通算7アンダーで5打差の2位に浮上した。初日8位の古江彩佳（26＝富士通）は71で回り、4アンダーの11位に後退した。72で回った岩井明愛（23＝Honda）、70で回った山下美夢有（24＝花王