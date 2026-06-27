ダブル台風の影響続く 台風７号が夕方から夜遅くに関東甲信にかなり接近 台風８号に続き、台風７号が２７日夕方から夜遅くにかけて関東甲信にかなり接近する見込みです。 台風８号は関東地方に最接近したあと、東に進んでいます。 いっぽう台風７号は、２７日午前１０時には四国の南の海上を１時間に４５キロの速さで北東に進んでいると推定されます。中心気圧は９９２ヘクトパスカルで、最大瞬間風速は３０ｍです。 ２