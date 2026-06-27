交通情報です。 JR九州によりますと、台風7号の影響で27日始発から運転を取り止めていた指宿枕崎線は、午前8時ごろから本数を減らして運転を再開しました。徐々に本数を増やしていくということです。 同じく始発から運転を取りやめている鹿児島本線と日豊本線は午前10時ごろから運転を再開し、日南線の油津から志布志の間は、午後2時ごろから運転を再開する予定です。 ・ ・ ・