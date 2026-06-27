数多くの人気作に出演しているハリウッド俳優のナタリー・ポートマンさん（45）が2026年6月19日、自身のインスタグラムを更新。笑顔で45歳の誕生日を報告した。45歳の誕生日を報告ナタリーさんは、45歳の誕生日を迎え、バースデーケーキを前に微笑む姿や食事の写真などを投稿した。現在、第3子を妊娠中と報じられている。インスタグラムに投稿された写真では、髪の毛をまとめて、白いトップスを着用。バースデーケーキを前に微笑ん