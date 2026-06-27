函館記念の攻略POINT 【年齢】近年は５歳馬の不振が深刻 年齢別成績は、３歳馬［0・0・0・1］、４歳馬［4・2・2・22］、５歳馬［1・1・5・39］、６歳馬［4・4・3・36］、７歳以上［1・3・0・29］。成績が芳しくない５歳馬は過去５年の好走馬が２頭だけ。 25年も⑭人気マイネルメモリーは３着だが、②～④人気の３頭はすべて２桁着順に敗れた。 函館記念過去10年のデータ