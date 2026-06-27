スコアラーが試合中唯一気を抜いて良いタイミングとは ボールデッドなら寝ていたっていい スコアラーは、プレイ中は常に集中していなければならない。 しかしボールデッドだけは別。極端なことをいえば、この10~ 15秒間は寝ていたっていい。 逆にいえば、スコアラーはこのときくらいしか気を休め