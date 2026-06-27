旅フォトブック『アカリノアルヒ』発売元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が、6月25日に旅フォトブック『アカリノアルヒ』（G-STYLE）を発売した。これまで写真集2冊にフォトエッセイ1冊を重ねてきていて、満を持しての1冊……かと思いきや、インタビュー冒頭にある指摘が飛び出したのだった。（全2回の第1回）【大宮高史／ライター】＊＊＊【写真】激カワ…須田亜香里、高校の「卒アル」。幼少期、バレエ姿も。写真集から幻