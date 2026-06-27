６月２４日の東京・日本武道館公演をもって「モーニング娘。」を卒業した牧野真莉愛が２７日に自身のインスタグラムを更新。今後も芸能活動を継続することを報告した。牧野は文章で「自分の今後の活動について、皆様にお伝えしていませんでしたが、これからも芸能活動を続けてまいります」と投稿。「引き続き、牧野真莉愛の応援をお願い致します牧野真莉愛」と呼びかけた。この発表に「めっちゃ嬉（うれ）しいです」「それ