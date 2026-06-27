「ロッテ−ソフトバンク」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは台風接近による悪天候が予想されるため、午前９時３０分に中止を決定した。この日は午後６時開始のナイター開催が予定されていた。だが関東地方は台風７号＆８号の接近により、荒天が予想されている。そのため異例とも言える試合開始８時間半前の中止決定。通常は開門前などのタイミングが通例だが、観客の移動や安全を考慮した対応となった。