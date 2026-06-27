総務省消防庁によりますと、台風に伴う大雨の影響で、山口県で2人、奈良県で1人が重傷を負うなどしたほか、関東や近畿、九州地方の1府4県、15の市と町のおよそ19万人に避難指示が出ています。総務省消防庁によりますと、台風7号と台風8号、梅雨前線の影響で広い範囲で大雨になり、▼山口県で2人が重傷、1人が軽傷、▼奈良県で1人が重傷、▼鹿児島県で3人が軽傷を負ったほか、奈良県、福岡県、佐賀県、鹿児島県であわせて97棟に床上