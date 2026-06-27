気象台は、27日午前10時06分に、レベル３土砂災害警報を南伊豆町に発表しました。伊豆では、土砂災害に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■静岡市南部●レベル２土砂災害注意報■静岡市北部●レベル２土砂災害注意報■浜松市南部●レベル２土砂災害注意報■浜松市北部●レベル２土砂災害注意報■沼津市●レベル２土砂災害注意報■熱海市●レベル２土砂災害注意報■三島市●レベル２土砂災害注意報■富士宮市●レベル２