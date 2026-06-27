◇FIFAW杯北中米大会1次リーグH組ウルグアイースペイン（2026年6月26日グアダラハラ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグH組最終第3戦で、26日（日本時間27日）にウルグアイ（FIFAランク16位）がスペイン（同2位）と対戦。前半MFマヌエル・ウガルテ（マンチェスターU）が負傷交代した。5大会連続出場のウルグアイは初戦でサウジアラビアと1―1の引き分け。2戦目のカボベルデ戦でも2―2の引き分け。勝ち点2で