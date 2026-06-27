エンゼルスは２６日（日本時間２７日）、ペリー・ミナシアンＧＭを解任し、ジョン・モゼリアック氏を野球運営コンサルタントに任命。暫定ゼネラルマネージャーとして務めることを発表した。ミナシアンＧＭは２０２０年１１月にエンゼルスのＧＭに就任。だがチームは低迷し、今季も３４勝４８敗でア・リーグ西地区最下位に沈んでいた。２４年８月に２年契約を延長した際には球団発表の声明文で、モレノ・オーナーは「この４年