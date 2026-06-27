ドイツの自動車大手フォルクスワーゲンが、最大10万人の人員削減を検討していると現地メディアが報じました。現地メディアによりますと、フォルクスワーゲンは経営再建策として、世界全体で最大10万人の人員削減を検討しています。グループの従業員は約66万人で、実現すれば全体の約15％にあたります。また、ドイツ国内の4工場の段階的な閉鎖も検討されているということです。実施されれば、自動車業界で過去最大級の人員削減とな