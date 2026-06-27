2026年6月26日、北海道・今金町宮島付近でクマが相次いで目撃されました。警察によりますと、午前8時ごろ、今金町宮島付近の国道230号で、ドライバーの男性が100メートル先の道路を横断するクマ1頭を目撃しました。クマは体長約1.5メートルで、山の方に立ち去って行ったということです。また、男性はその後、車で5分ほど走行し、別のクマ1頭を目撃したということです。付近では午前8時半ごろ、別の人からも親子