W杯オーストリア戦の試合終了間際、自身2点目のゴールを決め喜ぶアルゼンチンのメッシ＝22日、ダラスサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で2連覇を狙うアルゼンチンのエース、メッシが、27日（日本時間28日）に行われるヨルダンとの1次リーグJ組最終戦は先発しない見通しとなった。26日にスカロニ監督が明言したと、AP通信が報じた。途中出場の可能性はある。24日に39歳の誕生日を迎えたメッシは初戦でハットトリ