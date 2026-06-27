東海地方は、台風接近前から大雨になっていて、降り始めからの雨量が300ミリを超えたところもあります。 【写真を見る】【台風7号】東海地方は各地で大雨 三重では降り始めからの雨量300ミリ超えも 台風に刺激された梅雨前線の影響で、東海地方は各地で大雨になっていて、降り始めからの雨量は名古屋では122ミリ、三重県尾鷲市では300ミリを超えました。 降り始めからの雨量が100ミリに達した愛知県豊橋市は、台風7号の接近に伴