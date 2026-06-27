歌舞伎俳優中村隼人（32）が27日までにインスタグラムを更新。6月の歌舞伎座興行に出演した小川家の役者のショットを投稿した。隼人はストーリーズに「無事に千秋楽を終えました」とコメントを添え、中村獅童、中村時蔵、中村萬太郎、中村種之助、中村米吉との笑顔の集合写真をアップした。3代目中村時蔵の子孫たちである小川姓の歌舞伎役者は、6月歌舞伎座に子供から大御所まで17人が勢ぞろいし「小川家祭り」と呼ばれて話題にな