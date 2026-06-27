突然、ブレイクダンスのような動きを見せる猫が、SNSで話題となっている。【映像】猫が高速回転する様子（実際の映像）今月で10歳になる温和な性格の猫のロコちゃん。ブラッシングと遊ぶことが大好きで、飼い主（@87_warabi）に甘えてくることもしばしばあるんだとか。ある日、飼い主がロコちゃんと猫用のライトで遊ぼうとしたところ、ライトの光をめがけて、目にも止まらぬ速さで追いかけるロコちゃ