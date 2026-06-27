お笑いコンビ、エバースが、テレビ朝日系「ナツノマンザイ」（7月4日スタート、土曜深夜0時半）でドラマ初主演する。昨年12月に放送された「ヨルノマンザイ」が、人気漫才師の群像会話劇として復活する。エバースは、24年のM−1グランプリファイナリスト。ドラマ初主演に、佐々木隆史は「ついに僕らの演技力が評価されたなと。気負いすぎず自然体でいくために、いろいろな俳優さんの作品、特に『少林サッカー』を観て、自分なりに