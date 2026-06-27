アメリカ・カリフォルニア州の高速道路で20日、トラックがガードレールに衝突したあと中央分離帯に突っ込み、反対車線に飛び出す事故があった。警察によると、女性1人が死亡し、6人の子どもを含む30人以上がけがをしたという。ガードレールに衝突、暴走20日、カメラが捉えたのは、アメリカ・カリフォルニア州の高速道路で目撃された事故の瞬間だ。突然、前を走るトラックがガードレールにぶつかり、大量の土煙が舞い上がる。撮影し