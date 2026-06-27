ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『呑水 黒』は、深型でたっぷり入るサイズ感と、軽くて扱いやすいプラスチック製が魅力。鍋の取り分けだけでなく、スープやラーメン、麺つゆ入れ、デザート用カップなど幅広く使えます。日常で活躍する便利なアイテムなので、この機会に要チェックです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：呑水 黒価格：￥110（税込）サイズ（約）：14.2cm×7.4cm×12.4cm販売ショップ：ダイソーJA