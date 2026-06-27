他の100均では数百円で販売されていることが多い回転式のトレー。なんとセリアから、100円の『回転式物置トレー』が登場していました！ボックスに入れると取り出しにくい調味料ボトルも、このトレーに置くだけで楽ちん！お目当ての物を簡単に取り出せます。耐荷重もそこそこ高く、回転もスムーズで使いやすいです◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：回転式物置トレー価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径20×3cm耐荷重：