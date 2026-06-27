お気に入りの腕時計、どう保管していますか？大切にしたいけれど、専用の収納ケースは高価なものが多く、購入をためらってしまうことも…。そんな中、ダイソーで思わず二度見してしまう高見えアイテムを発見。今回は、330円（税込）で買えるのが驚きなダイソーの「腕時計収納BOX」をご紹介します！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：腕時計用収納BOX価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーサイズ（約）：14×7.5×10cmJ