「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが26日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。さとみは「やっと金曜日〜最近はお引っ越し準備に追われて頭も体もフル稼働ですしごおわしてからコツコツ進めてるよ」と近況をつづり、谷間を大胆に露出したキャミワンピース姿をアップした。ワンピースは足元やウエスト付近にも大胆なカッティングが施されている。続けて「新しいお部屋は、可愛いものに囲まれ