歌手でタレントの荒木由美子（66）が26日、自身のインスタグラムを更新。自身の衣装を披露した。この日の衣装はグリーンのブラウスにイエローのロングスカート。トレードマークのベレー帽と胸元につけたコサージュもイエローで統一。「今日の衣装は綺麗な緑色のブラウスに山吹色のプリーツスカート」と書き込んだ。そして、出演番組の中の占いで「水瓶座の私は『緑を眺めて心を整えよう』。バッチリ」と締めくくった。