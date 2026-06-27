女優吉瀬美智子（51）が26日、インスタグラムを更新。ファッション雑誌「GLOW」掲載を告知した。吉瀬は「本日発売『GLOW』8.9月合併号!!」とつづり、白いジャケットとショートパンツを合わせた夏のコーディネートを披露した。この投稿にフォロワーからは「カッコ良いです」「わぁー！美脚」「綺麗なおみ足」とコメントが寄せられている。