テレビ東京アナウンス部が26日までにインスタグラムを更新。26年度新人アナウンサーを紹介した。公式インスタグラムでは「2026年度テレ東新人アナウンサーです」と書き出し、北川莉央アナ、鈴木芹里乃アナを紹介。さらに「トレーナーはそれぞれ竹〓アナと狩野アナ！」と同局の竹崎由佳アナ、狩野恵里アナがトレーナーであることを説明し、4人の集合写真をアップした。続けて「鈴木アナは甘いものが大好き北川アナは早速、ア